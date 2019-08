Море! Солнце! Пляж! Песок! KUBANA!

Вот и отгремели последние аккорды нашумевшего и ожидаемого десятками тысяч людей фестиваля KUBANA 2012, проходившего на Таманском полуострове в Краснодарском крае. По словам организаторов, за 5 дней фестиваля его посетило более 150 тысяч человек.

В этом году Илье Островскому, главному продюсеру и организатору фестиваля удалось сделать невозможное - пригласить знаменитую на весь мир группу The Offspring.

На протяжении всего фестиваля на территория Полуострова Свободы не прекращался поток радости, веселья, позитива и энергии.

Вряд-ли еще где-нибудь встретишь полицию, которая вежливо просит тебя перелить алкогольную продукцию из стеклянной тары в пластиковую, охранников, что без применения физической силы, по-доброму выводят тебя за пределы проведения концерта, в случае неадекватного поведения, и, наконец, такого огромного количества единомышленников. Здесь окажут помощь, если ты в ней нуждаешься, разделят с тобой и радость и горе, повеселятся, порадуются и выплеснут свои эмоции, без которых на фестивале такого масштаба не обойтись.

KUBANA в этом году собрала и объединила людей более чем из 16 стран мира, собрала лучшие музыкальные коллективы, и подарила море радости, веселья и позитива всем, кто нашел время, средства и возможность приехать на него.

По словам организаторов, за время проведения KUBANA, было зарегистрировано всего 4 незначительных правонарушения благодаря безустанной работе правоохранительных органов и солдатов-срочников внутренних войск, круглосуточно стоявших по периметру площадки проведения. Обращения к медицинским службам отмечены с тепловыми ударами, что удивительно, учитывая масштаб и массовость мероприятия.

Работа организаторов заслуживает искренней похвалы и поощрения, ведь провести такое масштабное и, во всех смыслах, широкое мероприятие под силу далеко не каждому.

В этом году особенно порадовали группы: Noize MC, который провел на фестивале все 5 дней, в отличии от многих других групп, которые покидали его сразу после выступления, Иван также был замечен за чтением книг детям в специальном автобусе БАМПЕР; Дюна, которые не давали таких концертов уже очень давно, и зажгли публику «Страной Лимонией» и «Коммунальной квартирой»; Ляпис Трубецкой; Элизиум с нетленным хитом «КУБАНА», который народ напевал и до, и после их выступления, и порадовавшие смесью хитов дискотеки 80-х —90-х; Найк Борзов; Браво, которые своим сэт-листом, состоящим только из хитов, дали заряд энергии на всю ночь, и еще долго по пляжу раздавались их песни под гитару в исполнении посетителей фестиваля; Дельфин, выступивший на ночной сцене; Кирпичи; Тараканы, посвятившие одну из песен скандально-известной группе Pussy Riot; ну, и конечно же Ленинград, возглавляемый бессменным лидером и вдохновителем Сергеем Шнуровым, который и на этот раз не удержался от пары громких и емких выражений, что было слышно за много километров.

Напомню, в этом году на фестивале KUBANA 2012 побывали такие группы, как: Gogol Bordello, The Subways, Pendulum, The Skatalites, Sum41, Infected Mushroom, Miyavi, Korn, Reel Big Fish, Sunrise Avenue, Бременские музыканты, The Offspring, закрывшие фестиваль, и многие-многие другие не менее известные группы.

Завершал фестиваль салют, который готовился на протяжении всего последнего фестивального дня. Многие сентиментальные посетители не удержались и от слез, ведь следующие такое мероприятие состоится только через год, но многие вернуться сюда снова, ведь в следующем году ожидается еще более масштабное, феерическое и насыщенное событие под названием KUBANA 2013.

Хотя фестиваль и закончился, я уверен, что звуки громкой музыки, гром оваций и аплодисментов еще долго будут преследовать его посетителей.