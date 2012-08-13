Путин поздравил Андрея Соколова с полувековым юбилеем

Поздравительную телеграмму направил сегодня, 13 августа, известному российскому актеру Андрею Соколову, отмечающему 50-летний юбилей, президент России Владимир Путин. Он отметил высокое актерское мастерство и темперамент юбиляра.

«Талантливый и востребованный в профессии актер, за годы творческой карьеры Вы создали целую галерею ярких, запоминающихся работ», - говорится в поздравлении.

«Обаяние и темперамент, актерское мастерство и блистательная импровизация по праву снискали Вам высокое признание коллег, искреннюю любовь зрителей», - отметил в телеграмме Путин, пожелав юбиляру «успешного осуществления намеченных планов, здоровья и благополучия», сообщает er.ru.

Народный артист России Алексей Соколов родился 13 августа 1962 года в Москве. В 1986 году закончил Московский авиационно-технологический институт, после чего поступил в Театральное училище им. Щукина. Популярность А.Соколову принесла главная роль в фильме 1988 года «Маленькая Вера». Всего он сыграл роли в нескольких десятках фильмов и сериалов. С 1990 года - актер театра «Ленком». Сегодня Соколов сам ищет таланты – в составе приемной комиссии театрального вуза.



