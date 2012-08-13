Актеры Театра Гоголя написали письмо против назначения Кирилла Серебренникова

Серьезный конфликт разгорается в московском Театре имени Гоголя. Труппа театра в открытом письме выступила против назначения художественным руководителем режиссера Кирилла Серебренникова.

Текст письма размещен на сайте театра. В своем обращении актеры даже высказали предположение, что назначение Серебренникова приведет к гибели театра.



Артисты сравнили его назначение с рейдерским захватом и заявили, что причина смены руководства именно у них - в месторасположении театра (очевидно, имеется в виду, что театр Гоголя находится неподалеку от центра «Винзавод», где ранее ставил свои спектакли 42-летний лауреат «Золотой маски»).



«Назначение художественным руководителем Серебренникова, призывающего к свержению принципов системы Станиславского, отрицающего русский психологический театр – это мощный толчок к гибели российского театра», - говорится в письме. Также его авторы утверждают, что назначение незаконно, так как у Серебренникова нет высшего театрального специального образования.



Письмо обращено высшему руководству России и Москвы, а также многочисленным культурным чиновникам.

Кирилл Серебренников заявил, что его не испугало открытое письмо коллектива. По его словам, в данный момент перед новым руководством и всеми сотрудниками стоит общая задача реорганизации и усовершенствования театра. Он намерен заботиться о старых актерах, и в случае ухода на пенсию "постоянно их поддерживать", передает "Эхо Москвы".

Глава Мосдепкультуры Сергей Капков объявил о смене руководства в театре уже после того, как предыдущий худрук, 62-летний народный артист Сергей Яшин объявил планы на новый сезон.