В Репино состоится концерт в честь Веры Комиссаржевской и Дезире Арто

В понедельник в 19.00 МСК в Северной столице пройдет концерт «Нездешний вечер», посвящение Вере Комиссаржевской и Дезире Арто в рамках пятого музыкально-поэтический фестиваля «В сторону Выборга». Об этом «БалтИнфо» рассказали организаторы мероприятия.



«Фестиваль «В сторону Выборга» открывает вечер-посвящение двум великим артисткам – французской певице Дезире Арто и Вере Комиссаржевской. Прозвучат мелодекламации А.С. Аренского на слова Ивана Сергеевича Тургенева, цикл романсов Петра Ильича Чайковского на стихи французских поэтов. Вечер дополнят дуэты для виолончели и фортепиано Габриэля Форе, Роберта Шумана, П.И. Чайковского, А. С. Аренского, С.В. Рахманинова, Жюля Массне», - отметили собеседники агентства.



Мероприятие состоится по адресу: Музей-Усадьба И.Репина «Пенаты» – Приморское шоссе, д. 411.