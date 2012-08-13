Сегодня в Музее В.В. Набокова состоится открытие выставки художника М. Карасика

Как сообщили в Комитете по культуре, формат Книги художника возвращаются в Россию. В последние годы все чаще обращают внимание на эту оригинальную художественную форму, существующую на стыке графики, искусства печати и авторской издательской деятельности.

На волне такого интереса отечественные коллекционеры стали более активно собирать современную книгу художника. В музее впервые будут полностью представлены широкой публике три его серии литографий.



Книги художника "Арабский эрос" (1998), "Посвящается Блуму. Акты" (2003), "Серебряный век. Русские типы" (2004) объединены одной темой − эротика. Эти издания хранятся в ведущих мировых собраниях, в том числе: Метрополитен-Музей (Нью-Йорк), Публичная библиотека (Нью-Йорк), Британская библиотека (Лондон), Институт русской культуры (Лос-Анджелес), Саксонская библиотека (Дрезден), Музей искусства книги и шрифта (Оффенбах-на-Майне).