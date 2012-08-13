Москва простится сегодня с театральным режиссером Петром Фоменко (ВИДЕО)

Москва простится сегодня с одним из лучших режиссеров современности Петром Фоменко. Гражданская панихида будет проходить на Новой сцене Московского театра "Мастерская Петра Фоменко" с 09:00 до 13:00.

Похороны народного артиста России состоятся на Ваганьковском кладбище.

Петр Фоменко ушел из жизна на 81-м году жизни 9 августа.

Фоменко был одним из самых известных и уважаемых современных режиссеров. В своем театре он в основном ставил русскую классику. На его спектаклях всегда были аншлаги.

Мастер осуществил более 60 постановок в разных странах мира. Фоменко не только режиссер - он талантливый педагог. Среди его учеников — Сергей Женовач, Иван Поповски, Владимир Епифанцев, Василий Сенин, Миндаугас Карбаускис, Сергей Пускепалис и многие другие.

В 1993 году актерско-режиссерский курс Фоменко получил статус театра, а режиссер стал его художественным руководителем. В числе наиболее популярных спектаклей театра "Мастерская Петра Фоменко" — "Волки и овцы", "Одна абсолютно счастливая деревня", "Война и мир. Начало романа", "Три сестры" и "Улисс". В последние годы Фоменко репетировал "Бориса Годунова".