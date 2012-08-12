Элайджа Вуд в субботу выступил в поддержку участниц панк-группы Pussy Riot

Элайджа Вуд, исполнитель роли хоббита Фродо в трилогии "Властелин колец", поддержал участниц панк-группы Pussy Riot, которых судят в России по статье "хулиганство" после акции в храме Христа Спасителя.

СМИ цитируют заявление Вуда, а, точнее, запись, оставленную им в микроблоге в Твиттере: "Заявление Pussy Riot на их уголовном процессе. Красота и стойкость до конца в их благородном намерении".

Вуд выложил ссылку на заключительное слово Екатерины Самуцевич, которая та произнесла в Хамовническом суде.