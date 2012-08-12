Вторую сцену Мариинки откроют в мае 2013 года

Вторую сцену Мариинского театра откроют в мае 2013 года, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский. "В начале мая 2013 открываем новое здание Мариинского театра. Это будет лучшее здание театра в мире!", - написал В. Мединский в "Твиттере" в пятницу.



Он также сообщил, что в конце рабочего дня провел совещание с художественным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым.



В июне на Петербургском международном экономическом форуме министр сообщал, что фактически работы по Маринке в активной фазе ведутся только последние несколько месяцев.

"Мы поставили задачу, чтобы к апрелю следующего года Новая Маринка распахнула двери для жителей и гостей города", - сказал Владимир Мединский.