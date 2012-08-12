«У ног твоих лежит блистательный Париж!»

Сегодня в Румянцевском саду Петербурга (пересечение Университетской набережной и 1-й линии) состоится концерт, посвященный 130-летию со дня рождения Имре Кальмана.

В программе прозвучат арии из произведений композитора, ставших классикой мирового музыкального искусства. «Сильва» «Марица», «Фиалка Монмартра» «Страна Улыбок», «Принцесса цирка», а также из знаменитых оперетт Ф. Легара, И. Штрауса, Ф.Лоу.Произведения великих композиторов исполнят солисты Мариинского театра и театра Музыкальной комедии. Концерт проводится в рамках проекта Комитета по культуре «Культура рядом», Организаторы Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Администрация Васильеостровского района, Центр поддержки культурных инициатив.