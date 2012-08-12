В Сестрорецке, где на даче жил писатель...

Сегодня в библиотеке имени Михаила Зощенко (Сестрорецк, ул.Токарева, 7) соберутся многочисленные поклонники таланта знаменитого писателя XX века.

Здесь состоится одно из самых интересных событий курортного лета - ежегодный традиционный праздник «Зощенковские чтения». В этом году сестрорецкие библиотекари совместно с сотрудниками государственного литературно-мемориального музея М.М. Зощенко подготовили тематическую выставку «Какие наши годы!», посвященную 20-летию со дня основания музея в последней квартире писателя.

В 16.00 состоится концертная программа с участием барда одного из самых старейших клубов Ленинграда "Восток" Сергея Погорелого, джаз-бенда «Рандеву» и актера театра и кино, народного артиста России Евгения Леонова-Гладышева. Ведущий – артист театра и кино Сергей Куницкий. Напомним, в 1991 году библиотеке было присвоено имя Михаила Зощенко. В том же году положено начало музейной экспозиции, которая дает представление обо всех этапах жизни и творчестве писателя. Среди ее экспонатов - личные вещи писателя, уникальные фотографии, архивные документы. Экспозиция работает для всех желающих и по сей день.