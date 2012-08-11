Все музеи Москвы будут работать бесплатно в День города

В Москве в День города будут бесплатно работать все столичные музеи, сообщает Департамент по культуре. Празднование Дня города пройдет в первые выходные сентября.

Каждый музей подготовит особые программы и экскурсии. А библиотеки планируют устроить акцию для привлечения читателей, передает Лента.ру. В Москве в День города (1-2 сентября) в общей сложности пройдут около 600 различных мероприятий - открытые концерты, народные гуляния, кинофестиваль "Московская премьера" и другие. Основным площадками празднования станут - Красная площадь, Поклонная гора и проспект Сахарова.