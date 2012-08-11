Готова программа фестиваля «Послание к человеку-2012»

Завершила работу отборочная комиссия XXII Международного фестиваля документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку», который пройдет в Петербурге с 22 по 29 сентября.

В этом году для отбора было прислано более 2600 фильмов из 80 стран. В программу Международного конкурса отобраны 64 картины из 36 стран. Из них: 11 фильмов – документальных полнометражных, 9 – документальных короткометражных, 19 – игровых короткометражных и 25 – анимационных. В Национальный конкурс документальных фильмов «Окно в Россию» вошло 24 фильма. Из них – 11 дебютов. А конкурс экспериментальных фильмов In Silico составили 33 работы из 18 стран.

По замечанию организаторов фестиваля, определить конкретные тематические тенденции сложившейся программы затруднительно. «Тем не менее, Отборочная комиссия отмечает, что фильмы в целом представляют собой свидетельство обострившегося, если так можно сказать, одиночества всего человечества. Похоже, индивидуум в электронно-глобализированном мире окончательно разъединен с обществом, которое делает человека невротиком, ожидающим одного – конца света. Такой настрой виден не только в документальных картинах, по определению критичных, но и в игровых короткометражках, и в ставшей невероятно мрачной анимации. Подобная анимация - как искусство иносказательное, мифологическое – не прогнозирует человеку светлых перспектив», - сказано в официальном пресс-релизе фестиваля.