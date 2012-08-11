Джеймс Паттерсон стал самым богатым писателем в рейтинге Forbes

Джеймс Паттерсон стал самым богатым писателем по версии журнала Forbes. Автор серии остросюжетных романов о психологе Алексе Кроссе занял первую строчку в рейтинге издания с доходом в 94 миллиона долларов.

Всего с мая 2011-го по апрель 2012-го Джеймс Паттерсон выпустил 11 книг. Американец возглавляет рейтинг Forbes уже третий год подряд. На втором месте - Стивен Кинг, с годовым доходом в 39 миллионов, передает РСН. Третье место за Джанет Иванович (33 миллиона). При этом Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Потере, заняла в рейтинге только 11 позицию.