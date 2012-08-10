Группу Pussy Riot выдвинули на премию Кандинского

Группа Pussy Riot стала кандидатом на премию Кандинского. Исполнительцы «панк-молебна» «Богородица, Путина прогони» в храме Христа Спасителя могут получить премию за достижение в области современного искусства.

Pussy Riot были выдвинуты в номинации "Проект года". Группу на премию выдвинула член экспертного совета арт-критик Ирина Кулик. Об этом пишет "Коммерсантъ". Заявка от Pussy Riot сопровождается следующим комментарием: "В феврале 2012 года группа 'Pussy Riot' исполнили панк-молебен 'Богородица, Путина прогони' у алтаря Храма Христа Спасителя. В марте того же года три участницы Pussy Riot были арестованы по обвинению в хулиганстве. В апреле 2012 года Amnesty International признала арестованных участниц Pussy Riot узниками совести".

Напомним, судебные слушания по делу Pussy Riot начались 30 июля. Участницы группы отказались признать вину, объяснив, что их акция носила исключительно политический смысл. Обвинение настаивает на трех годах тюрьмы.