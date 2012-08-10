«Дети Архипа Куинджи» в городе

В Петербурге в Малом зале Центрального выставочного зала «Манеж» открылась выставка «Человек в городе». В ее основе картины художников, входящих в творческое объединение «Дети Архипа Куинджи».

Среди них художники Борис Забирохин, Павел Кашин, Алла Джигирей, Лада Панюкова, Инна Скляревская, Лариса Голубева, чьи работы представлены в собраниях ГМИИ им. Пушкина, Государственной Третьяковской Галереи, Государственного Русского музея, Эрмитажа, Музея нонконформистского искусства. В их творчестве удачно соединились традиции русской живописи с эмоциональной выразительностью французской — от импрессионистов до фовистов.

Проект «Человек в городе» посвящен взаимоотношениям большого города и его жителей. Петербург в работах художников — не открытка, не декорация для исторических сюжетов, не Северная Венеция и даже не заезженный «Достоевский Петербург». Это, скорее, Ленинград с его тихими дворами и хмурыми закоулками, типичными промзонами и покосившимися домами, уставший и постаревший. Люди, бредущие на работу, ждущие трамвая в свете ночных фонарей, наблюдающие из окон за дворовыми кошками... Здесь оживают стихи Иосифа Бродского, а фотографии Бориса Смелова, кажется, проявлены только вчера. И от этого город на картинах художников кажется таким близким и родным, «из нашего детства».

Город, который очень скоро может исчезнуть в тени «светло-серых дворцов из стекла и бетона».