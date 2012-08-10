Сценариста «Москва слезам не верит» Валентина Черных похоронят сегодня

Сценариста фильма «Москва слезам не верит» и трилогии «Любить по-русски» Валентина Черных похоронят сегодня на Ваганьковском кладбище. Гражданская панихида пройдет в ритуальном зале Боткинской больницы и начнется в 11 утра.

Кинодраматург Валентин Черных скончался 6 августа на 78 году жизни после тяжелой болезни.

Валентин Черных родом из Пскова. Окончил фабрично-заводское училище, работал сборщиком на судостроительном заводе. В 1967 году он окончил сценарный факультет ВГИКа.

Напомним, фильм «Москва слезам не верит», поставленный режиссером Владимиром Меньшовым по сценарию Валентина Черных, стал обладателем «Оскара».

Почти сразу после выхода лента была разобрана на цитаты. «Москва слезам не верит» - самая известная его работа, но было много и других фильмов. «Вкус хлеба», за которую получил госпремию СССР, «Любовь с привилегиями», где сыграли Вячеслав Тихонов и Любовь Полищук, «Я объявляю вам войну» с Николаем Еременко-младшим. Среди последних работ Черных – драма «Свои» и телесериал «Брежнев».