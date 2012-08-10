Церемония прощания со знаменитым театральным режиссером и учителем Петром Фоменко состоится в понедельник, 13 августа. Гражданская панихида начнется на Новой сцене "Мастерской Петра Фоменко" в 9 утра.

В труппе театра сообщали, что она продлится до 13.00. В этот же день Петра Фоменко похоронят на Ваганьковском кладбище.

"АН" писали, что гениальный режиссер, худрук "Мастерской Петра Фоменко" Петр Фоменко скончался утром в четверг на 81-м году жизни.

Фоменко создал более шестидесяти спектаклей, многие из которых стали лауреатами различных театральных премий. Среди известных постановок - "Бесприданница", "Волки и Овцы", "Война и мир", "Три сестры", "Безумная из Шайо". В 1993 году режиссер был награжден званием Народного артиста России. Также Фоменко получил орден "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней. И, как говорят актеры театра, планов у него было...

Фоменко вспоминают коллеги, передает "Эхо Москвы". Друг и коллега режиссера, художественный руководитель театра "Эрмитаж" Михаил Левитин так сказал: "Умер первый режиссер России. Это не просто потеря, а конец настоящего театра".