Уволен директор театра "Новая опера" Сергей Лысенко. Департамент культуры Москвы расторг контракт с ним в одностороннем порядке.

В департаменте сообщили, что основанием для расторжения контракта послужили многочисленные претензии к организационной и финансово-хозяйственной деятельности директора ГУК "Московский театр "Новая опера". Лысенко намерен подать в суд на ведомство с иском о возмещении нанесенного ему репутационного ущерба.

По его словам, за 15 лет работы в театре ни разу не получил ни одного замечания, касающегося ведения финансово-хозяйственных дел.

Временно исполняющим обязанности директора "Новой оперы" назначена председатель художественно-творческой коллегии театра, главный хормейстер театра Наталья Попович.

"АН" сообщали, что ранее на этой неделе Департамент культуры уволил художественного руководителя Театра имени Гоголя Сергея Яшина и директора этого театра Анатолия Шлаустаса, назначив худруком известного режиссера Кирилла Серебренникова, а директором - Алексея Малобродского.