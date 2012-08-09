Актеры называли Петра Фоменко папой и Фомой (ВИДЕО)

Ученики Петра Фоменко и актеры его театра осиротели. Сам Фоменко не любил высоких слов. Предпочитал создавать. Последняя работа мастера стала своеобразным признанием в любви к сцене — "Театральный роман" по Булгакову.

Все спектакли Фоменко - спектакли, которые хотелось смотреть и смотреть. Ушел из жизни великий артист. Ушел мой второй папа", — заявил актер театра и кино Карен Бадалов.Фома – называли его ученики. Фоменко знал, не обижался. Назвал актерам такое количество пьес, которое надо поставить, что понадобится лет сто. "У нас есть жизненный опыт. Если трансформировать его в спектакли, мелочей не было вообще", — сказал Сергей Пускепалис.

Светлана Немоляева, работающая с Фоменко в театре Маяковского, вспоминает:"Он так работал, что невозможно это описать общими словами, подвести его метод под какую-то общую гребенку - он очень своеобразно с нами работал и общался. И как-то исподволь, постепенно, возникал какой-то необыкновенный результат на этих репетициях. Мы, актеры, страшно им дорожили, безумно хотели с ним работать. Если вдруг по театру проходил слух, что Петя снова придет к нам работать, то все мы стремились, мечтали попасть в распределение ролей. Ведь актерам всегда интересна и важна встреча с талантливым режиссером и человеком - таким был Петя". По словам актрисы, Фоменко был человеком высокой культуры, безумно начитан и обладал уникальной памятью, сообщает РИА Новости.

"Я смотрел на него с изумлением и испытывал белую зависть", — признался режиссер Марк Захаров.

13 июля художественному руководителю Московского театра «Мастерская Петра Фоменко» исполнилось 80 лет.

Он умер в ночь на 9 августа.

СМИ сообщали, что Петра Фоменко похоронят 11 августа. Но дата, место прощания и похорон уточняются.