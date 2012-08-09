Режиссера Петра Фоменко похоронят в субботу, 11 августа (ВИДЕО)

Режиссера Петра Фоменко, скончавшегося на 81-м году жизни, похоронят в субботу, 11 августа. Сегодня утром стало известно о скоропостижной смерти великого театрального режиссера от сердечного приступа.

О печальном событии сообщила заместитель главы департамента культуры Москвы Евгения Шерменева. Панихида состоится на набережной Тараса Шевченко, сообщили в театре «Мастерская Петра Фоменко. О точном времени и месте похорон пока неизвестно.

Совсем недавно Фоменко исполнилось 80 лет. Накануне юбилея режиссер и учитель сказал в интервью «Российской газете»: «Любить - это значит порой и ненавидеть, и не терпеть чего-то дурного. В этом ведь и тайна того самого патриотизма, о котором сегодня талдычат с утра до ночи. Мы все ищем национальную идею. Чушь. Она сначала является как национальная, а потом как нацистская. Сейчас ничего страшнее нет, чем зарождающийся нацизм, в родном отечестве».