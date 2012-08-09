Скончался режиссер Петр Фоменко

Скончался театральный режиссер, народный артист России Петр Фоменко. Петр Фоменко - художественный руководитель Московского театра "Мастерская Петра Фоменко".

О смерти Фоменко передает радиостанция "Коммерсант FM".

Он родился 13 июля 1932 года в Москве. "АН" сообщали, что художественному руководителю Московского театра "Мастерская Петра Фоменко" исполнилось 80 лет. В 1961 году окончил Музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова, режиссерский факультет Государственного института театрального искусства.

Учился на актерском отделении Школы-студии МХАТ и на факультете русского языка и литературы Московского педагогического института.

В 60-е годы поставил в Театре Маяковского "Смерть Тарелкина", в Центральном детском театре (ныне РАМТ) - спектакль "Король Матиуш первый" по сказке Януша Корчака.

Позже в театральной студии МГУ поставил спектакли - "Светлов" (по письмам и дневникам поэта) и "О пьянстве на Руси".

В 1972-1982 годах - режиссер, главный режиссер Ленинградского театра комедии.

В 1982-1989 годах работал в Московском театре им. Маяковского; с 1989 г. - в Театре им.Евг.Вахтангова; ставил спектакли в "театре "Сатирикон"; в середине 90-х годов создал собственный театр "Мастерская Петра Фоменко".

С 1983 г. преподавал в Российской академии театрального искусства (ранее ГИТИС); ставил спектакли в Польше, Австрии, Франции.