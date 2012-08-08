Режиссер Борис Алексеевич Григорьев, снявший среди прочего фильм "Петровка, 38", скончался сегодня в Москве на 77-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов (СК) России.



Григорьев родился 26 октября 1935 года в Иркутске, окончил строительный факультет Уральского политехнического института в Свердловске, затем режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Герасимова и Макаровой). С 1964 года работал режиссером-постановщиком на киностудии им. Горького. С 2006 года вместе с Юрием Карой вел мастерскую на факультете "Кино и ТВ" Университета Натальи Нестеровой.

Среди самых известных работ Григорьева - фильмы "Первый снег", "Огарева, 6", "Приступить к ликвидации", "Бес в ребро".

Прощание с Григорьевым состоится в пятницу в 9.00 в ритуальном зале морга Научно-исследовательского института скорой помощи им. Склифосовского. Похороны пройдут в городе Тарусе в Калужской области.



