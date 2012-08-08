"Бурановские бабушки" награждены орденами РПЦ

Лауреаты Евровидения, участницы коллектива «Бурановские бабушки» получили награды Русской православной церкви во время церемонии установки креста в основание фундамента храма Святой Троицы в селе Бураново.

Им были вручены ордена Михаила Архангела за вклад в развитие РПЦ.



В церемонии принял участие президент Удмуртии Александр Волков, архиепископ Ижевский и Удмуртский Николай, митрофорный протоиерей отец Виктор (Костенков). Предполагается, что к концу года у культового здания должны появиться стены и крыша.



Орден святого архистратига божьего архангела Михаила - высшая награда Ижевской и Удмуртской епархии. Награда вручается с 2011 года, общее количество награжденных на сегодняшний день, вместе с «Бурановским бабушками», не превышает сотни человек.

Еще перед началом гастролей бабушки заявили, что все деньги, которые получат за участие в конкурсе «Евровидение», они направят на строительство церкви на своей малой родине.