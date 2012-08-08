Незабываемая Тутси сегодня справляет юбилей - 75 лет

Известнейший американский актер и режиссер, двукратный обладатель «Оскара» Дастин Хоффман сегодня празднует свое 75-летие. Одной из самых узнаваемых и любимых по всему миру ролей Хоффмана является его Тутси.



Дастин Хоффман родился 8 августа 1937 года в Лос-Анджелесе и был назван в честь знаменитого комика Дастина Фарнума, любимого актера матери. Его отец был декоратором, мама - пианисткой. В детстве Дастин планировал серьезно заняться музыкой и поступил в городской колледж Санта-Моники, чтобы выучиться на музыканта. Однако, не окончив учебное заведение, Хоффман поступает на актерские курсы.

В 1958 году Дастин Хоффман переехал в Нью-Йорк, где планировал начать кинокарьеру. Хоффман на пути к своей цели вынужден был освоить много профессий, среди которых официант, демонстратор игрушек, санитар в психбольнице и театральный гардеробщик.

Первую главную роль в кино Хоффман сыграл в фильме «Выпускник» в 1967 году, которая принесла ему известность. Тогда актер был номинирован на свой первый «Оскар», однако не получил его.

На его счету более полусотни фильмов, 2 "Оскара" - за картины "Крамер против Крамера" и "Человек дождя", шесть "Золотых глобусов", немецкий "Золотой медведь", французский "Сезар" и неофициальный титул исполнителя самого большого количества ролей антигероев.

Поистине мировую славу Хоффману принес фильм "Тутси", где он сыграл актера-неудачника, которому для того, чтобы получить работу, пришлось переодеться в женщину. В этом фильме актеру пришлось носить женские платья и белье, каблуки и терпеть макияж на своем лице.

Коллеги считают его перфекционистом и человеком, беззаветно отдающимся своему любимому делу.





