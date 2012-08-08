Будущее «Ленфильма» решится в сентябре

На общем собрании сотрудников «Ленфильма», организованном его общественным советом, обсуждалась концепция развития киностудии перед презентацией в Минкульте.



На собрание пришло около трехсот человек, значительную долю которых составляли сотрудники «Ленфильма», а также приглашенные лица. Цель мероприятия заключалась в том, чтобы выяснить степень поддержки концепции развития «Ленфильма», предложенной общественным советом (этот документ был обнародован в конце прошлой недели).

Напомним, что суть этой концепции в том, что восстанавливать «Ленфильм» нужно на государственные средства. На это понадобится 2 миллиарда рублей. Концепция предполагает, что государство даст студии эту сумму в кредит на 10 лет по ставке 2% годовых. Общественный совет студии предлагает не перепрофилировать и не продавать помещения студии в центре Санкт-Петербурга, а использовать их исключительно для кинопроизводства, - слова члена общественного совета Андрея Сигле передают «Известия».



Еще один источник доходов, на который рассчитывает общественный совет, — доходы от собственной библиотеки прав (около 80 миллиардов рублей в год). Основную часть полученных денег предлагается потратить в первые два года на погашение кредиторской задолженности (она составляет около 100 миллионов рублей), реконструкцию существующих павильонов и строительство нового павильона площадью 2000 квадратных метров с бассейном для подводных съемок в Сосновой Поляне.



Затем согласно концепции на «Ленфильме» должны появиться гостиница, многозальный кинотеатр, культурный центр и институт кино. Съемочный процесс не будет прерываться на время реализации проекта. Ежегодно студия будет производить 15 фильмов и четыре сериала, - рассчитывает Сигле. Уже в 2015 году студия должна получить прибыль и в течение следующих шести лет погасить госкредит.



«Таких студий, какую предлагаем создать мы, нет нигде, но хотя бы тот факт, что снятые в 1970-1980-е годы фильмы до сих пор вызывают интерес, доказывают жизнеспособность такой концепции», — уточнил на собрании режиссер Александр Сокуров.



Как пояснила порталу Neva24 член совета, кинодраматург Светлана Кармалита, в настоящее время в Минкульт направлено три концепции развития киностудии. Одна из них предложена общественным советом «Ленфильма». Вторая представлена АФК «Система», согласно которой предполагается перенести «Ленфильм» на базу студии RWS(Russian World Studios), а комплекс зданий на Каменноостровском проспекте отдать под многозальный кинотеатр, бизнес-центр, рестораны и семиярусную подземную парковку. При этом 25% + 1 акция останeтся у «Ленфильма», а 75% — 1 акция перейдут к АФК.



По третьему проекту, разработанному советом директоров «Ленфильма», предлагается уступить территорию, которой сейчас пользуется «Ленфильм» (это 9,8 гектаров), и за счет вырученных средств реанимировать деятельность киностудии.



В итоге большинство участников собрания поддержали концепцию общественного совета, только двое проголосовали против и два воздержались при принятии резолюции, по которой общественный совет признается «полностью отвечающим интересам киностудии», - передает Neva24.



Какая концепция победит, станет ясно в сентябре, после того, как решение примут на заседании в Министерстве культуры РФ.