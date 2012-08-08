Дарья Жукова награждена премией Leo Award 2012

Создательница московского Центра современной культуры "Гараж" Дарья Жукова стала лауреатом премии Leo Award 2012, которая вручается Международной ассоциацией независимых кураторов (ICI).

Жукова награждена за новаторский и дальновидный подход к строительству новых институций, а также предоставление возможностей кураторам и художникам.

Премия Leo Award была названа в честь известного американского галериста и коллекционера, у которого во второй половине XX века была одна из самых влиятельных галерей современного искусства.

Премии Leo Award ранее были удостоены художники Рой Лихтенштейн, Чак Клоуз, Джон Уотерс и другие. Дарья Жукова получит награду 19 ноября 2012 года, когда ICI будет проводить ежегодный аукцион.

"Гараж" был открыт в 2008 году; деятельность центра началась с ретроспективы Ильи и Эмилии Кабаковых. Жукова также проводила выставки Марка Ротко, Джеймса Таррела, перформансы Марины Абрамович и многих других. Дарья Жукова является также главным редактором журнала Garage.

ЦСК "Гараж" с 2008 по 2011 годы располагался на улице Образцова. В дальнейшем центр переедет в Парк Горького, где займет здание бывшего ресторана "Времена года", сообщает lenta.ru. Его реконструкцией занимается бюро голландского архитектора Рема Колхаса OMA.



