Завершился VIII фестиваль короткометражного кино и анимации OPEN CINEMA

Главные призы OPEN CINEMA в категориях Основного конкурса поровну разделили между собой российские и зарубежные режиссеры.

Фестиваль - один из крупнейших в России кинофорумов, собирающих лучшие работы в коротком метре. Он начался 27 и 28 июля масштабным двухдневным open-air на пляже Петропавловской крепости, а затем за неделю члены жюри и зрители увидели около 200 фильмов конкурсных и неконкурсных программ фестиваля. Главные призы OPEN CINEMA в категориях Основного конкурса поровну разделили между собой российские и зарубежные режиссеры. Лучшим игровым фильмом на фестивале был признан «День победы» режиссера Игоря Гринякина, а лучшей документальной работой – фильм «Внутри квадратного круга» Валерия Шевченко. Главный приз фестиваля - песочные часы «Управляй временем» - также будет передан бельгийскому режиссерскому дуэту Эмме де Сваф и Марку Джеймсу Роельс за анимационный фильм «О, Вилли!». Еще одни часы отправятся в Швейцарию – за лучший экспериментальный фильм «Призрак счастья», режиссером которого выступил Макс Филипп Шмидт.