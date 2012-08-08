Москва ждет звезду Голливуда Колина Фаррелла (ВИДЕО)

Голливудский актер Колин Фаррелл - один из самых красивых людей мира - сегодня прилетит в Москву. Он представит россиянам фантастический триллер "Вспомнить все", где он исполнил главную роль.

В кинотеатре "Октябрь" состоится московская премьера ленты. Фаррелл появится на красной ковровой дорожке, раздаст автографы и расскажет публике о своей новой роли. В фильме рассказана история простого рабочего-строителя, у которого есть потребность в новых впечатлениях. Это и приводит его в офис компании "Вспомнить все", имплантирующей в память своих клиентов воспоминания-фантазии. Они могут получить их, не рискуя при этом пережить сами события в реальности, передает ИТАР-ТАСС.

Режиссер ленты — создатель "Крепкого орешка-4" - Лен Вайзман. Партнеры Колина Фаррелла по фильму – актрисы Кейт Бекинсейл и Джессика Бил.

Колин Фаррелл родом из Ирландии, сейчас ему 36 лет. В 2003 году журнал "People" назвал его одним из самых красивых людей Земли. Среди наград актера — "Золотой глобус" за картину "Залечь на дно в Брюгге".