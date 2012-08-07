Новым худруком Московского театра имени Гоголя стал Кирилл Серебренников

Режиссер Кирилл Серебренников назначен новым художественным руководителем Московского драматического театра имени Гоголя. Контракт с Серебренниковым заключен на три года.

Вместе с ним в театре начнет работать новый директор - Алексей Малобродский. Его взяли в театр имени Гоголя также на три года.

О кадровых перестановках в театре имени Гоголя рассказал глава московсковского департамента культуры Сергей Капков. На посту худрука Серебренников сменит режиссера Сергея Яшина, который занимал эту должность с 1998 года. Малобродский сменил Анатолия Штаустаса, который работал с Яшиным.