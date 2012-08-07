Сегодня - день памяти Александра Блока

Поэт умер 7 августа 1921 года. Музей-квартира А. А. Блока традиционно проводит в этот день памятные мероприятия. Памятный день начнется в 10.30 с минуты молчания в музее-квартире поэта на улице Декабристов, 57.

В полдень поклонники поэта посетят Смоленское кладбище, где Александр Блок был похоронен 10 августа 1921 года. В храме Воскресения Христова на Смоленском кладбище будет отслужена панихида. В 15.30 – посещение могилы поэта на Литераторских мостках Волкова кладбища. Завершится день литературно-музыкальным вечером, в котором участвуют: актриса Елена Виноградова, научный сотрудник Музея А. А. Блока Анна Горегина, лауреат международных конкурсов Елизавета Украинская (фортепиано), Надежда Киселева (флейта), Иван Киселев (фортепиано). Вход свободный. С 11.00 до 17.00 можно посетить Музей-квартиру Александра Блока по входному билету и в залах литературной экспозиции послушать записи романсов на стихи А. Блока в исполнении Валерия Агафонова, Олега Погудина, Дмитрия Хворостовского.