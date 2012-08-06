Пугачева и Хворостовский выступят на концерте памяти Муслима Магомаева

5 октября на сцене «Крокус Сити Холла» состоится концерт, посвящённый семидесятилетию со дня рождения знаменитого певца Муслима Магомаева, «Ты моя Мелодия. Великому певцу посвящается».



Звёзды российской оперы и эстрады, многие из них - друзья великого певца, соберутся, чтобы своими выступлениями почтить память великого эстрадного и оперного артиста, и исполнят известнейшие его песни.

На сцене зала, который носит имя Магомаева, будут выступать Тамара Гвердцители, Дмитрий Хворостовский, Лев Лещенко, Алла Пугачева, Сергей Пенкин, Кристина Орбакайте, Валерия, Борислав Струлев, Алексей Чумаков, Сергей Мазаев, Надежда Бабкина и коллектив «Русская песня», Emin, Алсу, а также группы «Цветы», «А-Студио», «Хор Турецкого», вокальное трио Jukebox и другие известные исполнители.

Фонд им. Магомаева и «Крокус Сити Холл» во второй раз проводят Международный конкурс вокалистов им. Магомаева. Вокальное состязание будет проходить в Москве немногим позже – 20 и 21 октября – и тоже будет посвящено 70-летнему юбилею великого певца.

Вдова артиста и председатель жюри Тамара Синявская рассказала, что идея конкурса родилась на следующий день после того, как Муслима не стало – 26 октября 2008 года. «В этом году исполнится 4 года, как с нами нет его, а мы проводим конкурс-посвящение уже во второй раз, и количество участников выросло. Это только заслуга Муслима. Хотя конкурс достаточно молодой, в этом году мы получили достаточное количество откликов», - говорит Синявская.

Всего в 2012 году на конкурс поступило 207 заявок из 18 стран. В числе участников певцы из России, Беларуси, Украины, Узбекистана, Грузии, Азербайджана, Германии, Северной Кореи, США и Монголии.

Уникальность конкурса вокалистов им. Муслима Магомаева состоит в том, что принимающие в нём участие вокалисты должны проявить своё мастерство и талант в исполнении как эстрадного, так и классического репертуара.

В составе жюри, председателем в котором является Тамара Синявская, Фархад Шамси оглы Бабалбейли, ректор Бакинской консерватории, оперная певица Елена Образцова, Дмитрий Бертман, худрук «Геликон-оперы», Винченцо Де Виво худруководитель Академии оперного искусства (Италия, г. Осимо), российская и латвийская певица Лайма Вайкуле, народный артист РСФСР Лев Лещенко.



