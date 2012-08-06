В Москве на 78-м году жизни сегодня ушел из жизни русский драматург и сценарист, заслуженный деятель искусств России (1980), член Союза кинематографистов Валентин Константинович Черных.



Черных написал сценарии к таким известным фильмам, как "Москва слезам не верит" (премия «Оскар»), "Любовь земная", "Выйти замуж за капитана", "Любить по-русски", "Свои", "Брежнев", "Дети Арбата".

Валентин Константинович скончался в Боткинской больнице. В последнее время Черных сильно болел.

Дата и время прощания со сценаристом будут известны завтра.



Валентин Константинович Черных родился 12 марта 1935 года в Пскове. Окончил фабрично-заводское училище, работал сборщиком на судостроительном заводе. В 1967 году он окончил сценарный факультет ВГИКа.

За сценарий к фильму «Вкус хлеба» он получил Государственную премию СССР.



