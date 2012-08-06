В древней столице еврейского государства накануне открылся Международный фестиваль кукольных театров. До 10 августа на различных площадках Иерусалим будут проходить представления для детей и взрослых.









Кукольный фестиваль в Иерусалиме проводится в 21-й раз. В этом году в нем принимают участие коллективы из Израиля, Швейцарии, Франции, Бельгии, Испании, Нидерландов, Великобритании, Венгрии и Италии, - передает портал Новости Израиля. Всего в рамках фестиваля состоится более 100 представлений.















В этом году гостем фестиваля стал американский режиссер и актер, один из создателей "Улицы Сезам" Лен Левит. В понедельник, 6 августа, он покажет спектакль "Лен Левит и несерьезные куклы".