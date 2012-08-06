В Детской школе искусств № 4 на Бухарестской улице в Петербурге проходит Международный конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей им. Юрия Фалика. В этом году VIII Международный конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Поющий мир» собрал рекордное количество участников и пройдет в восьми номинациях с 5 по 7 августа.

В состав Международного жюри конкурса вошли представители России, Украины, Словакии, Латвии и Италии. Традиционно, жюри возглавляет художественный руководитель хора студентов Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова, заведующий кафедрой хорового дирижирования Петербургской консерватории, народный артист России, профессор Валерий Успенский. В рамках фестиваля состоятся мастер- классы видных хоровых дирижеров и членов жюри конкурса со сводными хорами участников фестиваля.