В Большом Меншиковском дворце открыта вторая очередь экспозиции

В прошлом году уникальный дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум» отметил своё трёхсотлетие. Специально к знаменательной дате был отреставрирован Большой Меншиковский дворец: тогда для посетителей стали доступны целых десять залов.

В августе 2012 года в Ломоносове состоялось торжественное открытие после реставрации второй очереди исторической экспозиции.По данным пресс-службы ГМЗ «Петергоф», сейчас оказались восстановлены ещё четыре комнаты Меншиковского дворца - Большой кабинет, Спальня, Камер-юнгферская и Проходная. В комнатах представлены подлинные предметы из коллекции Ораниенбаума.Кабинет, который практически полностью воспроизводит своё историческое оформление, является ярким образцом такого направления как эклектика. Важный элемент его нынешнего декора - большой портрет великой княгини Елены Павловны: он был предоставлен для временного экспонирования Санкт-Петербургским государственным музеем театрального и музыкального искусства.

Не менее интересно пространство спальни. «В помещении Спальни до следующего года разместится временная экспозиция, на которой представлены живописные произведения с изображениями типов спален различных дворцов. Наряду с картинами она включает модные аксессуары и приёмы дизайна, характерные для своего времени», - поясняют в музее.Напомним, что интерьеры комнат когда-то были созданы архитекторами Г. Боссе, Л.Бонштедтом и Г. Прейсом для великой княгини Елены Павловны. Несмотря на прошествие времени, комнаты остаются воплощением вкусовых пристрастий именитой хозяйки. Кроме того, интерьеры дают общее представление об особенностях аристократического быта XIX века.