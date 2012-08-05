Балет и оркестр Мариинского театра выступят на Фестивале Балтийского моря

Балет и оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева 26 и 27 августа выступят на десятом Фестивале стран Балтийского моря в Стокгольме. Об этом сообщает пресс-служба петербургского театра.

Уже второй год подряд Мариинка привозит на фестиваль произведения Родиона Щедрина. В прошлом году была показана его опера «Очарованный странник», а на этот раз на сцене Королевской оперы коллектив покажет балет Щедрина «Конек-горбунок» в хореографии Алексея Ратманского. В двух спектаклях 26 и 27 августа в партиях Царь-девицы и Ивана-дурака будут задействованы два состава солистов: в первый вечер - Алина Сомова, удостоенная за эту роль премии «Золотая маска», и Александр Сергеев, а в следующий – Анастасия Колегова и Максим Зюзин. Созданный с целью содействия решению проблемы экологии стран Балтики знаменитый шведский фестиваль проходит ежегодно, начиная с 2003 года, и является совместным проектом Валерия Гергиева, финского дирижера Эса-Пекки Салонена и директора концертного зала Бервалдхаллен Микаэля Тидена.

Во время фестиваля, по традиции, пройдут мероприятия экологического форума Фонда защиты дикой природы – семинары, симпозиумы и выставки, посвященные экономике и экологии региона. Маэстро Гергиев «глубоко убежден в том, что для будущих поколений судьба Балтийского моря несоизмеримо важна». «Тема экологии имеет самое серьезное значение, поэтому мы ежегодно приезжаем в Стокгольм», - подчеркнул дирижер. В этом году мероприятия юбилейного фестиваля будут проходить с 24 августа по 1 сентября. Откроет фестиваль опера «Тристан и Изольда» Рихарда Вагнера под управлением Эса-Пекки Салонена. Это – нашумевшая постановка, в которой используется видео-арт знакового современного художника Билла Виолы. На следующий день в концерте выступят хор и оркестр Шведского радио, а также Камерный хор Эрика Эриксона при участии трех сопрано – Нины Штемме, Элин Ромбо и Туули Линдеберг, за дирижерский пульт, сменяя друг друга, встанут Салонен и Гергиев.