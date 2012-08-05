В Колпино Федор Бондарчук завершает фильм о «Сталинграде»

В Колпино завершаются съемки фильма режиссера Федора Бондарчука «Сталинград». Это – первая российская картина, которая выйдет в формате 3D, сообщает «Телеграф». Премьера киноэпопеи ожидается в середине осени 2012 года.

Выпуск фильма будет приурочен к 70-летию самого кровавого сражения в истории человечества. Сценарий написал на основании дневников и воспоминаний участников Сталинградской битвы Илья Тилькин. Сюжет повествует о том, как группа отрезанных от своих солдат бьется насмерть, чтобы отстоять один-единственный дом, в котором живет девушка, не успевшая эвакуироваться.

Прообразом дома является легендарный Дом Павлова. Повышенный интерес к «Сталинграду» объясняется среди прочего тем, что при работе над ним используются передовые трехмерные технологии. Продюсером проекта, бюджет которого составит не менее 30 млн долларов, стал Александр Роднянский. «Это человеческая история. Не с точки зрения генералов, маршалов, здесь нет ни одного человека старше капитана. Это очень взгляд изнутри. Это взгляд изнутри на те события, средняя продолжительность жизни людей в которых не превышала 24 часов. А люди, прожившие двое или трое суток, считались ветеранами», - рассказал Роднянский. Технологии, которые используются при работе над фильмом, аналогичны той, которые применялись на съемках последнего эпизода о приключениях Бэтмена, передает портал ИноTV.