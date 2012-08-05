В «Зеркальном» начинается смена юных архитекторов и дизайнеров

Ее участники - дети и преподаватели городского Санкт-Петербургского Дворца творчества юных, Школы искусств Художественного музея (Дания), Архитектурной школы для детей и молодежи «Аркки» (Финляндия).

С 5 по 11 августа в Загородном центре детско-юношеского творчества «Зеркальный» будет работать международная смена "Слушая архитектуру, сочиняя пространства", посвященная детскому образованию в сфере архитектуры и дизайна, для ребят от 14 до 16 лет из России, Дании и Финляндии. Об этом рассказали в пресс-службе ДТЮ. Проект не только представляет инновационный опыт европейских стран для последующей адаптации и использования его в образовательных программах в деятельности российских школ искусств, но и содействует расширению международной партнерской сети, культурному обмену в сфере детского художественного образования, развивает интерес детей и степень их участия в развитии культурной окружающей среды.

Реализация проекта началась еще в феврале 2012 года с образовательной поездки представителей Детского дизайн-центра Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных к своим коллегам в Данию и Финляндию. Участники международной смены – дети и преподаватели Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных, Школы искусств Художественного музея (Дания), Архитектурной школы для детей и молодежи «Аркки» (Финляндия). Участвуя в проекте, ребята познакомятся с наиболее значимыми тенденциями в «зеленой» архитектуре и дизайне России, Дании и Финляндии, вместе будут создавать свои собственные творческие работы, отражающие их представления об архитектуре, существующей в гармонии с природой. Развитием проекта станет создание Балтийского центра культурной компетенции, который объединит партнеров проекта и участников летнего лагеря, а также будет привлекать новую аудиторию. Веб-портал центра будет действовать как информационный и образовательный ресурс, дискуссионный форум, поддерживающий профессиональный и творческий обмен. Открытие портала состоится в сентябре-октябре 2012 года.