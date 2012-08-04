Рязанов: Люсенька всегда жива, потому что мы ее помним, мы ее любим (ВИДЕО)

В Москве на Новодевичьем кладбище открыли памятник великой актрисе Людмиле Гурченко.

"Люсенька всегда жива, потому что мы о ней говорим, мы ее помним, мы ее любим. Она всегда с нами, и это поразительно, потому что мы все время ее какие-то поговорки вспоминаем. Например, она говорила всегда, когда ей удалось замечательно спеть или сыграть прекрасный дубль: "Ну, если кто может лучше - пусть попробует!" И было понятно, что эта самооценка абсолютно справедливая, потому что лучше никто не мог", - вспоминал режиссер Эльдар Рязанов в окружении коллег и поклонников актрисы.

На церемонию пришли сотни людей: поклонники таланта, коллеги, друзья: худрук театра Сатиры Александр Ширвиндт, актер и режиссер Армен Джигарханян, музыкант Стас Намин.Людмилы Гурченко не стало в марте прошлого года, ей было 75 лет.