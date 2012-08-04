Художник и модельер Гарик Асса покончил с собой

Художник и модельер Гарик Асса (Олег Коломийчук) покончил с собой. Авангардный "кутюрье" из Петербурга, прозванный первым панком СССР, скончался в Москве. Гарик Асса приехал в Ленинград из Хабаровска в 1984 году.

Был активным участником ленинградской и московской неофициальной художественной жизни. Модельер проектировал костюмы и одежду для художников и музыкантов, в том числе для Жанны Агузаровой, придумывал артистические образы своим друзьям и знакомым, ввел в обиход художественной жизни понятие "винтаж", сообщает Росбалт.

Моделями Гарика выступали: художники Гор Чахал и Сергей Ануфриев, музыканты группы "Кино", вокалистка группы "Колибри" Наталья Пивоварова.

Асса устраивал модные дефиле на улице и в квартирах, показы проходили в ленинградской галерее "АССА" Тимура Новикова и московском сквоте "Детский сад". Асса был основателем "Дома моделей Гарика "Ай-да-люли". Он так