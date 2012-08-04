В Москве простились с актером Федором Чеханковым

Сотни людей - коллеги и поклонники - проводили в последний путь народного артиста РФ Федора Чеханкова. Церемония прощания состоялась в Центральном академическом театре Российской армии.

97-летний Владимир Зельдин открыл с теплотой вспоминал младшего коллегу. По словам Зельдина, Чеханков по-настоящему любил театр, где прослужил более 50 лет, всю свою творческую жизнь.Известный танцовщик и хореограф Владимир Васильев сказал, что Чеханков безумно любит театр, концерты и сцену, и жизнь.