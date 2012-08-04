Швыдкой, Ширвиндт, Рязанов пришли на Новодевичье кладбище к Гурченко

В Москве в субботу, 4 августа, на могиле артистки Людмилы Гурченко на Новодевичьем кладбище состоялось открытие памятника. Монумент Людмиле Гурченко открыли под музыку из ее последнего фильма и бурные аплодисменты друзей и поклонников актрисы.

Сергей Сенин, вдовец звезды кино и театра, сказал, что скульпторы Юрий Хоровский и Юрий Шабельников стали для него "самыми близкими людьми, им удалось сделать все так, как задумывали".

Президент Академии российского телевидения Михаил Швыдкой сказал на Новодевичьем кладбище: "Гурченко и памятник - это несовместимо. Она была живым воплощением мечты, и первая показала советским женщинам, что можно быть счастливыми". Музыкант Стас Намин отметил, что самой Людмиле Марковне понравилось бы неформальное действо с музыкой и речами друзей, устроенное ее мужем Сергеем Сениным.

На церемонию открытия памятника приехали режиссер Эльдар Рязанов, музыкант Феликс Ильиных, худрук театра Сатиры Александр Ширвиндт, бывший мэр родного города Гурченко Харькова Михаил Пилипчук, передает РИА Новости.

Стилист и певец Сергей Зверев сказал: "Я не верил, что получится достойный ее памятник, даже приезжал сюда за несколько дней до открытия. Но сейчас смотрю и понимаю, что придраться не к чему".

Монумент выполнен в двух цветах: примерно две трети памятника сделаны из белого мрамора, а его правая часть - из черного гранита. Также из белого мрамора выполнено изображение молодой Людмилы Гурченко почти в полный рост. Основание двухметрового монумента сделано из серого камня. Черными буквами на белоснежном мраморе выложено имя артистки и даты ее жизни. На обратной стороне памятника высечена фраза самой Гурченко: "Дорогие зрители! Я живу и работаю для вас!".

Памятник собравшимся показали под музыку из последнего фильма Гурченко "Пестрые сумерки", в котором она выступила режиссером, композитором и сыграла главную роль.

Церемония завершилась любимой песней актрисы "Московские окна", во время исполнения которой из колонок звучал голос самой Гурченко.