В Петербурге могут легализовать уличное искусство

С 10 по 18 августа в Северной столице пройдёт второй арт-форум граффити, street & public art «graFFFest». Однако, в преддверии фестиваля уже состоялись первые акции: петербургские художники организовали перфоманс по оформлению уличных щитов изображениями в стилистике граффити, а также начали сбор подписей в поддержку легализации уличного искусства.

Соответствующее обращение они намерены отправить губернатору Петербурга Георгию Полтавченко.«Мы хотим, чтобы в Петербурге, культурной столице России, наши российские художники могли творить на благо города, создавать картины, которые будут радовать и горожан, и туристов. И делать это – легально», - отмечает один из инициаторов проекта Саша Трун, - «Только так можно избавить город от «наскальной» живописи и воспитать в людях действительно «культуру» граффити».

Как сообщают организаторы фестиваля, в последний летний месяц они организуют в Северной столице целый ряд интересных мероприятий, направленных на развитие и пропаганду стрит-арта. В Центре культуры «Красное Знамя» на 10-12 августа, в частности, запланировано проведение российской сессии Meeting of Styles - крупнейшего граффити-фестиваля в мире, генштаб которого находится в Берлине. Сессия подразумевает роспись стен, мастер-класс культового немецкого граффитчика и ди-джея Akim Walta aka Zeb.Roc.Ski aka Zebster, а также выступление брейк-данс танцоров и хип-хоп музыкантов.Апогеем фестиваля станет перформанс Street Art Jam в ночь с 17 на 18 августа. В этот период на Дворцовом мосту со стороны Эрмитажа жителей и гостей города на Неве ждёт специальное шоу на огромном экране.