В Москве сегодня поминали выдающегося пианиста и педагога Николая Петрова

В Москве в пятницу на Троекуровском кладбище прошло открытие памятника выдающемуся российскому пианисту Николаю Петрову. На церемонии были родственники, близкие друзья и многочисленные ученики.

Все собравшиеся отмечали не только уникальный талант музыканта, но и особый педагогический дар, проницательность и человечность пианиста и педагога Московской консерватории Николая Петрова, передает ТВЦ.

Он ушел из жизни ровно год назад. К этой дате на его могиле на Троекуровском кладбище установили памятник и отслужили панихиду.