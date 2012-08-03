Сформирована программа Санкт-Петербургского Международного Кинофестиваля

Осенью в Северной столице пройдёт международный кинофорум, частью которого станет Санкт-Петербургский Международный Кинофестиваль. Организаторы проекта проделали серьёзную работу по отбору фестивальных кинолент и определились с итоговым списком.

Экспертная комиссия закончила свою работу досрочно: вместо 5 августа информация о результатах отбора была распространена уже 1 числа.На участие в конкурсной программе кинофестиваля претендовали более 100 картин. Однако, право быть показанными в Петербурге получили только 14 фильмов, которые представляют самые разные страны - Аргентину, Россию, Иран, Марокко, Филиппины, Бельгию, Боснию и Герцеговину, Израиль, Канаду, Колумбию, Турцию, Финляндию, Китай и Индию.

Ранее ни одна из отобранных кинолент не демонстрировалась на территории России, что делает предстоящие показы по-настоящему долгожданными и значимыми. В конкурсный список попали как маститые режиссёры, так и перспективные дебютанты.Интересен также состав внеконкурсной программы фестиваля, в формировании которого помогали представители Международного Кинофестиваля Black Nights в Таллине и Международного Кинофестиваля в Хельсинки. В результате совместной работы отечественных и зарубежных экспертов было отобрано свыше 80 картин.«Основная цель внеконкурсных программ - представление петербуржцам малоизвестных в России национальных кинематографий, а также целых кинорегионов, развернуть перед зрителями широкую мировую кинопанораму – показать самые лучшие картины тех стран, которые сейчас делают погоду на фестивальной орбите», - поясняют организаторы петербургского кинофестиваля.

Напомним, что Санкт-Петербургский Международный Кинофестиваль состоится в период с 21 по 29 сентября 2012 года. Торжественное открытие проекта планируется организовать в специально построенном для этого кинотеатре. Он должен появиться во дворе Инженерного замка.