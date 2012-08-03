В Петербурге открылась выставка «Эллада - видение моих снов»

«Эллада – видение моих снов» организована в рамках празднования 10-летнего юбилея культурного сотрудничества городов-побратимов Санкт-Петербурга и Салоник и включает в себя три выставки: «Искусство Греции конца Х1Х – ХХ веков, «Моя Таврида» и «Параллельные миры».

Все выставки представляет Муниципальная галерея города Салоники. Работы известных петербургских художников вдохновлены духом Эллады, проникнуты мотивами и эстетикой Греции. На выставках можно будет познакомиться с работами Игоря Петрова – живописца, воссоздавшего атмосферу античного Причерноморья. Выставки будут проходить в Санкт-Петербурге в ЦВЗ «Манеж» в период со 2 августа по 3 сентября.