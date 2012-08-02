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Прощание с актером Федором Чеханковым пройдет в Театре российской армии

2 августа 2012, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]

Прощание с актером Федором Чеханковым пройдет в Театре российской армии
tvkultura.ru

Прощание с известным акетром Федором Чеханковым состоится в Театре российской армии. В субботу, 4 августа, в 12.00 мск начнется  гражданская панихида по народному артисту России.

В тот же день состоится отпевание и кремация, на которой будут присутствовать только близкие актера. Прах Федора Чеханкова будет захоронен на территории могилы его матери на Новодевичьем кладбище, передает РИА Новости со ссылкой на представителей театра.

Федор Яковлевич Чеханков родился в 1939 году, в 1961 году окончил Театральное училище имени Щепкина. С 1961 года и до последних дней был артистом Центрального академического театра российской (советской) армии.

В театре Чеханков играл в спектаклях "Учитель танцев", "Душа солдата", "Лес", "Идиот", "Укрощение строптивой", "Солдат и Ева", "Боже, храни короля!", "Ваша сестра и пленница…", "Любовь дона Перлимплина" и многих других.

Скончался актер 1 августа 2012 года после тяжелой болезни.

"АН" сообщали, что о кончине Федора Чеханкова в своем блоге написал артист Ефим Шифрин.

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