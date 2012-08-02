В США и России будет показана целая серия фильмов о Русской Америке

Целую серию фильмов о русской Америке увидят в ближайшее время зрители в России и США. Презентация проектов состоялась в среду в вашингтонском представительстве Россотрудничества.



Она была приурочена к 200-летию русского поселения Форт-Росс в штате Калифорния, которое широко отмечается в нынешнем году. Генеральный продюсер документального фильма "Русская Америка" Валерий Бурташов сообщил, что премьера картины состоится в конце нынешнего года на телеканале ТВЦ.

"Мы сняли 8-серийный фильм, который будет рассказывать о том, как русские осваивали американские территории", - рассказал Бурташов. Речь там пойдет, естественно, об исследователях Аляски и других американских территорий.

Для сбора материала к фильму были организованы пять экспедиций. "Мы дважды выезжали на Аляску, снимали в Калифорнии, ездили на Камчатку", - поделился впечатлениями Бурташов.

Другая кинокартина - уже художественная - также носит название "Русская Америка" и пока не готова. Ее сценарист Дмитрий Полетаев представил лишь трейлер к фильму, в ходе работы над которым выяснились весьма любопытные подробности, рассказанные актером Дмитрием Харатьяном, который в данном случае выступил в роли ведущего.

Как оказалось, в роду главного гардемарина российского кинематографа были и настоящие гардемарины, и путешественники, и промышленники. Один из них, который приходится артисту дедушкой с несколькими приставками "пра-", работал в известной Русско-Американской компании /РАК/ и служил управляющим на алеутском острове Унга.

В свою очередь, директор Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков рассказал о планах создания в Форт-Росс лагеря для молодых археологов из России и США. Сейчас, по его словам, "раскопки там носят случайный характер и происходят, в основном, вблизи исторического кладбища, тогда как остальные территории остаются незатронутыми", сообщает ИТАР-ТАСС.

Представляя фолиант под названием "Россия в Калифорнии. История русско-калифорнийских связей", Тишков отметил, что практически все включенные в него документы публикуются впервые. В частности, это рисунки участников кругосветных экспедиций, вошедших в историю России, зарисовки, выполненные поселенцами крепости. Кроме того, как рассказал академик, "в Ботаническом музее РАН мы нашли образцы деревьев, которые росли в районе русского поселения" 200 лет назад. По его словам, сотрудники самого музея даже не подозревали, что у них хранятся такие природные раритеты, собранные в 1813 году сотрудником владевшей крепостью Русско-Американской компании /РАК/ Петром Костромитиным. Фотографии этих образцов также собраны в книге.

Директор музея антропологии и этнографии имени Петра Великого /больше известного как Кунсткамера/ Юрий Чистов рассказал о планах публикации каталога, повествующего о коренных жителях Калифорнии, которые работали вместе с русскими исследователями. "В нашей коллекции хранится около 500 образцов индейской культуры, собранных в этом районе", - сказал Чистов. По его словам, "уникальность этой коллекции заключается в том, что мы собрали ее еще до того, как европейская культура стала проникать в жизнь местного населения и оказывать на нее свое влияние".

Бывшее русское поселение и крепость Форт-Росс в настоящее время имеет статус исторического парка Калифорнии и национальной исторической достопримечательности. С 1808 по 1812 годы крепость носила имя графа Николая Румянцева, а 13 августа 1812 года официально получила свое нынешнее название Форт-Росс. Она была самой южной русской колонией в Северной Америке, предназначенной для снабжения Аляски продуктами питания. Именно здесь появились первые в Калифорнии ветряные мельницы, фруктовые сады и виноградники.

Находящийся в 140 км от Сан-Франциско Форт-Росс ежегодно посещают свыше 150 тысяч человек.



