В сентябре 2012 года Фонд «Ночлежка» впервые проведет благотворительный музыкальный фестиваль «НочлежкаFest». Организация соберет на фестивале своих друзей-единомышленников: музыкантов, художников, волонтеров и, конечно, зрителей, чтобы в очередной раз привлечь внимание к проблемам людей, которые не имеют крыши над головой.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда. Свою музыку «Ночлежке» подарят ее давние друзья: Борис Гребенщиков, группы Zorge и MarkscheiderKunst. Музыканты регулярно поддерживают «Ночлежку», старейшую общественную организацию помощи лицам без определенного места жительства. Все средства, собранные от продажи билетов, пойдут на работу самого большого приюта для бездомных в городе на Боровой улице, д. 112 Б. Приобрести билеты на «НочлежкаFest» можно во всех кассах города.