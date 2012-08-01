Старший сын Бориса Пастернака будет похоронен в Переделкино

Похороны старшего сына писателя Бориса Пастернака Евгения, скончавшегося на 89-м году жизни в Москве, состоятся в подмосковном писательском поселке Переделкино, литературовед Евгений Пастернак будет похоронен рядом с отцом.

По словам племянницы Евгения Пастернака, его отпевание состоится в пятницу в 10.00 в храме Святых бессребреников Космы и Дамиана, на 13.00 часов назначены похороны в Переделкинском кладбище